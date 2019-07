/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le ministre MacAulay fera une annonce importante pour améliorer la santé et le bien-être des vétérans au Canada/

HAMILTON, ON, le 26 juill. 2019 /CNW/ - L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, fera une annonce importante concernant la recherche sur les problèmes de douleur chronique et leur traitement chez les vétérans.

Le ministre MacAulay et d'autres participants à l'activité seront disponibles pour une prise de photos et répondre aux questions des médias après l'annonce.

Veuillez noter que ces renseignements peuvent changer sans préavis.

Voici les détails :

Lieu : Centre des sciences de la santé de l'Université McMaster

Atrium Farncombe

3e étage, section bleue (NE)

1200, rue Main Ouest

Hamilton (Ontario)



Date : Lundi 29 juillet 2019



Heure : 9 h HAE

SOURCE Anciens Combattants Canada

Renseignements: Relations avec les médias, Anciens Combattants Canada, 613-992-7468, vac.media-medias.acc@canada.ca; Alex Wellstead, Attaché de presse, Cabinet du ministre des Anciens Combattants, alex.wellstead@canada.ca

