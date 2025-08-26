OTTAWA, ON, le 25 août 2025 /CNW/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, se rendra en Allemagne avec le premier ministre du Canada, le très honorable Mark Carney, afin de faire progresser les priorités économiques et énergétiques du Canada.

Les journalistes sont invités à prendre part aux événements suivants :

Cérémonie de signature Canada-Allemagne

Date : Mardi 26 août 2025

Heure : 10 h 45 (HEC)

Lieu : Ambassade du Canada en Allemagne

Leipziger Pl. 17, 10117 Berlin

Les journalistes accrédités qui souhaitent assister à l'événement sont priés de s'inscrire au préalable en envoyant un courriel à l'adresse suivante : [email protected].

Discours sur la sécurité énergétique et le partenariat énergétique Canada-Allemagne

Date : Mercredi 27 août 2025

Heure : 9 h 30 (HEC)

Lieu : Ambassade du Canada en Allemagne

Leipziger Pl. 17, 10117 Berlin

Les journalistes accrédités qui souhaitent assister à l'événement sont priés de s'inscrire au préalable en envoyant un courriel à : [email protected].

Point de presse via Zoom

Date : Mercredi 27 août 2025

Heure : 18 h 45 (HEC) / 12 h 45 (HE)

Les journalistes accrédités qui souhaitent assister à l'événement sont priés de s'inscrire au préalable en envoyant un courriel à : [email protected]. Les modalités de participation seront transmises au moment de l'inscription.

Suivez Ressources naturelles Canada sur LinkedIn.

SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Greg Frame, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]