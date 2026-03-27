/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le ministre Hodgson annoncera des investissements dans l'énergie propre/ English
Nouvelles fournies parRessources naturelles Canada
27 mars, 2026, 05:00 ET
MARKHAM, ON, le 26 mars 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, annoncera des investissements visant à fournir aux Canadiens une énergie fiable et abordable. Un point de presse suivra.
Date : Vendredi 27 mars 2026
Heure : 11 h (HE)
Les journalistes accrédités qui souhaitent assister à l'événement sont priés de s'inscrire au préalable en envoyant un courriel à [email protected]. Les modalités de participation seront transmises au moment de l'inscription.
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SOURCE Ressources naturelles Canada
Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]
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