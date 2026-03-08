OTTAWA, ON, le 8 mars 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney s'est entretenu avec le premier ministre du Liban, Nawaf Salam.

Le premier ministre Carney a réitéré les liens d'amitié et la solidarité que le Canada entretient avec le gouvernement et le peuple du Liban, au moment où le Liban est mêlé contre son gré au conflit qui se déroule au Moyen-Orient.

Le premier ministre a tout particulièrement exprimé son soutien quant à la clarté de la décision prise par le gouvernement du Liban, à savoir de déclarer le Hezbollah et le Corps des gardiens de la révolution islamique iranienne illégaux. Le premier ministre Carney a réitéré la position du Canada selon laquelle le Hezbollah doit immédiatement cesser toute attaque contre Israël et a exhorté toutes les parties à favoriser la désescalade et à respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale du Liban. Il a exprimé son soutien envers la Force intérimaire des Nations Unies au Liban et a demandé aux parties d'assurer la sécurité des soldats du maintien de la paix des Nations Unies.

Le Canada étant un partenaire de longue date du Liban, le premier ministre Carney a promis d'offrir au Liban et à la région l'aide humanitaire du Canada puisque les besoins augmentent rapidement.

Lien connexe

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]