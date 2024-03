MARKHAM, ON, le 6 mars 2024 /CNW/ - Le ministre des Transports, Pablo Rodriguez, et le secrétaire parlementaire du ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté et député de Markham-Unionville, Paul Chiang, feront une annonce de financement importante pour des projets du Programme d'amélioration de la sécurité ferroviaire qui amélioreront la sécurité des chemins de fer dans les régions du Grand Toronto et de Hamilton. Ils seront accompagnés du maire de la ville de Markham, Son Honneur monsieur Frank Scarpitti, et du chef de l'exploitation du transport rapide de Metrolinx, M. Steve Levene.

Les médias auront la possibilité de poser des questions après l'annonce.

Date : Le jeudi 7 mars 2024



Heure : 14 h (HNE)



Endroit : Centre communautaire de la gare d'Unionville

7, Station Lane

Markham (Ontario)

L3R 1R4

