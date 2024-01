ST. JOHN'S, NL, le 5 janv. 2024 /CNW/ - Le gouvernement fédéral fera une annonce en matière de logement à St. John's.

Les médias sont invités à se joindre à Joanne Thompson, députée fédérale de St. John's East au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités. Elle sera accompagnée de l'honorable Paul Pike, ministre responsable de la Société d'habitation de Terre-Neuve-et-Labrador, de l'honorable Bernard Davis, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et membre de l'Office d'habitation pour les eaux de Virginie-Pleasantville et Danny Breen, maire de la Ville de St. John's.

Date : Le 8 janvier 2024







Heure : 10h (HAT)







Lieu : Centre d'apprentissage provincial du Newfoundland and Labrador Housing and Homelessness Network, 77, avenue Charter, bureau 100 (entrée sur la promenade East), St. John's









Les représentants des médias sont invités à une séance de photos au 37, rue Janeway, inoccupé, après l'atelier de presse



SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Renseignements: Pour en savoir plus : Micaal Ahmed, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]