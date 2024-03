TECUMSEH, ON, le 1er mars 2024 /CNW/ - Le gouvernement fédéral fera une annonce en matière de logement à Tecumseh.

Les médias sont invités à se joindre à Irek Kusmierczyk, député fédéral de Windsor-Tecumseh et secrétaire parlementaire de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, et Gary McNamara, maire de Tecumseh.

Date : Le 4 mars 2024 Heure : 10 h (HE)



Lieu : Tecumseh Gateway Tower 11870 route Tecumseh Est Tecumseh, ON N8N 0J5

