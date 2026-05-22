SAINT JOHN, NB, le 21 mai 2026 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Wayne Long, secrétaire d'État (Agence du revenu du Canada et institutions financières) et député de Saint John--Kennebecasis, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, et à l'honorable John Dornan, ministre de la Santé et député provincial de Saint John Portland-Simonds, pour une annonce en matière de logement.

Date : 22 mai 2026



Heure : 10 heures HA



Lieu : 125, rue Thornbrough

Saint John (Nouveau-Brunswick)

E2K 3P6

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Mohammad Hussain, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]