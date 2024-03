GRAND-BOUCTOUCHE, NB, le 1er mars 2024 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales et député fédéral de Beauséjour, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, Aldéo Saulnier, maire de Grand-Bouctouche, Jean-Pierre Richard, maire de Champdoré et un représentant de la Première Nation de Indian Island.

Date : Le 4 mars 2024



Heure : 14 h (HA)



Lieu : 16, boulevard Irving

Bouctouche, NB

E4S 3J7

