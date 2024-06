/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le gouvernement du Canada investit dans la santé mentale/

GATINEAU, QC, le 21 juin 2024 /CNW/ - La ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, l'honorable Kamal Khera, et la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, l'honorable Marci Ien, seront à Mississauga pour annoncer des investissements en santé mentale et dans les services de crise pour les enfants et les jeunes au Canada.

L'annonce sera faite au nom de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances, l'honorable Ya'ara Saks.

Une séance de photos et un point de presse suivront l'annonce.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés et qu'il s'agit de l'heure locale.

Date : Le mardi 25 juin 2024 Heure : 14 h (HAE) Lieu : Achev - Mississauga Malton 7420, rue Airport, #104 Mississauga (Ontario)

Pour vous inscrire, envoyez un courriel à [email protected] en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse avant 13 h (HAE), le mardi 25 juin 2024.

SOURCE Emploi et Développement social Canada

