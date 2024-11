GATINEAU, QC, le 8 nov. 2024 /CNW/ - Le ministre des Affaires du Nord et ministre pour le Développement économique Canada pour les Prairies, l'honorable Dan Vandal, se tiendra aux côtés du premier ministre du Manitoba, l'honorable Wab Kinew, et du ministre du Développement économique, de l'Investissement, du Commerce et des Ressources naturelles du Manitoba, l'honorable Jamie Moses, pour annoncer un investissement dans la formation dans les métiers spécialisés appartenant à l'industrie de l'aérospatiale.

L'annonce sera faite au nom du ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, l'honorable Randy Boissonnault.

Une séance de photos et un point de presse suivront l'annonce.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés et qu'il s'agit de l'heure locale.

Date : Le mardi 12 novembre 2024 Heure : 10 h (HNC) Lieu : StandardAero 707 Flight Road, Porte de baie 6-12/6-13 Winnipeg (Manitoba)

Pour vous inscrire, envoyez un courriel à [email protected] en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse avant 9 h (HNC), le mardi 12 novembre 2024.

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements (médias seulement) : Wyatt Westover, Attaché de presse, Cabinet du ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, 819-360-0949, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]