GATINEAU, QC, le 15 janv. 2025 /CNW/ - La ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, l'honorable Marci Ien, sera à Toronto pour annoncer de nouvelles possibilités de bénévolat pour les jeunes au Canada, financées par Service jeunesse Canada.

La ministre sera accompagnée par la députée de Scarborough-Centre, Salma Zahid.

Une séance de photos et un point de presse suivront l'annonce.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés et qu'il s'agit de l'heure locale.

Date : Le jeudi 16 janvier 2025 Heure : 10 h (HNE) Lieu : Casa Foundation for International Development

117 rue Peter

2e étage, bureau 202-203

Toronto (Ontario)

Les représentants des médias peuvent assister à l'annonce en personne ou virtuellement. Pour vous inscrire, envoyez un courriel à [email protected] en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse avant 9 h (HNE) le jeudi 16 janvier 2025. Veuillez préciser si vous assisterez à l'événement en personne ou virtuellement. Les instructions de connexion seront communiquées aux médias inscrits.

Suivez-nous sur X (Twitter)

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements (médias seulement) : Emelyana Titarenko, Directrice de communications, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]