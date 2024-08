NORTH VANCOUVER, BC, le 28 août 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, de concert avec le président du Conseil privé du Roi pour le Canada, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, l'honorable Harjit S. Sajjan, et la ministre de la Gestion des mesures d'urgence et de la Préparation climatique de la Colombie-Britannique, l'honorable Bowinn Ma, fera une annonce importante sur la protection civile en Colombie-Britannique. Ils seront accompagnés par le député de Richmond-Centre, Wilson Miao.

Un point de presse suivra.

Date : 29 août 2024

Heure : 10 h (HP)

Les représentants des médias sont priés de s'inscrire au préalable en envoyant un courriel à l'adresse suivante : [email protected]. Une ligne téléphonique est accessible aux journalistes et sera fournie lors de l'inscription.

SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Relations avec les médias, Ressources naturelles Canada, Ottawa, 343-292-6100, [email protected]; Cindy Caturao, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]