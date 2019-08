/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le gouvernement du Canada fera une annonce en lien avec la stratégie nationale sur le logement/

VANCOUVER, le 20 août 2019 /CNW/ - Le gouvernement fédéral fera une annonce concernant le logement à Vancouver.

Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), Shayne Ramsay, chef de la direction de BC Housing et Thom Armstrong, directeur exécutif de Community Land Trust.

Date : Le 21 août 2019 Heure : 9 h 30 Endroit : 95 East 1st Avenue Vancouver (Colombie-Britannique)

Renseignements: Leonard Catling, SCHL, Société canadienne d'hypothèques et de logement, 604-787-1787, LCATLING@cmhc-schl.gc.ca; Valérie Glazer , Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, 819-654-5546, valerie.glazer@hrsdc-rhdcc.gc.ca

