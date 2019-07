/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le gouvernement du Canada et Wataynikaneyap Power célèbrent la signature d'ententes pour le projet de raccordement au réseau dans le nord de l'Ontario/

THUNDER BAY, TRAITÉ ROBINSON-SUPÉRIEUR, ON, le 21 juill. 2019 /CNW/ - Veuillez prendre note que l'honorable Seamus O'Regan, ministre des Services aux Autochtones, accompagné de Margaret Kenequanash, PDG de Wataynikaneyap Power LP, de Gary Smith, vice-président directeur des Eastern Canadian and Caribbean Operations, Fortis Inc., ainsi que du conseil exécutif de la société en commandite des Premières Nations, finaliseront les modalités liées au soutien qu'apportera le Canada au projet de raccordement au réseau dans le nord de l'Ontario.

Un point de presse suivra l'annonce.

Date : le lundi 22 juillet 2019

Heure : 10 h (HAE)

Lieu : Wataynikaneyap Power

300 Anemki Place, Suite B

Fort William First Nation, Ontario

Suivez-vous sur Twitter :

Ministre Seamus O'Regan

(https://twitter.com/Min_ServAutoch)

GouvCan - Autochtones

(https://twitter.com/GCAutochtones)

SOURCE Services aux Autochtones Canada

Renseignements: (médias seulement) : Kevin Deagle, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Seamus O'Regan, Ministre des Services aux Autochtones, 873-354-0987; Relations avec les médias de SAC, 819-953-1160, SAC.media.ISC@canada.ca