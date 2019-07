/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le gouvernement du Canada aidera les jeunes à risque à acquérir les compétences et l'expérience dont ils ont besoin pour amorcer leur carrière/

GATINEAU, QC, le 22 juill. 2019 /CNW/ - Le député d'Eglinton-Lawrence et secrétaire parlementaire du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, Marco Mendicino et le maire de Toronto, John Tory, feront une annonce sur le financement d'Emplois d'été Canada pour les jeunes qui font face à des obstacles à l'emploi.

L'annonce sera faite au nom de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail, l'honorable Patty Hajdu.

Une séance de photos et un point de presse suivront.

Veuillez noter que tous les détails sont sujets à des modifications et qu'il s'agit de l'heure locale .

DATE : Le mardi 23 juillet 2019



HEURE : 9 h



ENDROIT : Centre communautaire Lawrence Heights

5, chemin Replin

North York (Ontario)

