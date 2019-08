/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le député Darren Fisher annoncera l'octroi d'un appui financier pour la tenue des Jeux autochtones de l'Amérique du Nord de 2020 à Halifax/

M. Darren Fisher, député de Dartmouth-Cole Harbour, sera à Dartmouth afin d'annoncer l'octroi d'un appui financier pour la tenue des Jeux autochtones de l'Amérique du Nord de 2020

DARTMOUTH, NS, le 26 août 2019 /CNW/ - M. Darren Fisher, député de Dartmouth-Cole Harbour, annoncera mardi l'octroi d'un appui financier pour la tenue des Jeux autochtones de l'Amérique du Nord de 2020. Il fera cette annonce au nom de l'honorable Kirsty Duncan, ministre des Sciences et des Sports, et de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

DATE :

Le mardi 27 août 2019

HEURE :

10 h

LIEU :

Canoe Kayak Atlantic Division

34, Boathouse Lane

Dartmouth (Nouvelle-Écosse)

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: (médias seulement), veuillez communiquer avec : Daniele Medlej, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Sciences et des Sports, 343-291-1696, daniele.medlej@canada.ca; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, pch.media-media.pch@canada.ca; Chris Brooks, Directeur, Communications et liaison externe, Agence de promotion économique du Canada atlantique, 902‑426‑9417, 902‑830‑3839 (cellulaire), chris.brooks@canada.ca

Related Links

www.pch.gc.ca