GATINEAU, QC, le 27 févr. 2025 /CNW/ - La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jenna Sudds, se rendra à Iqaluit du 26 au 28 février.

Lors de sa visite, la ministre Sudds fera deux annonces pour soutenir les enfants et les familles du territoire.

Annonce concernant le Programme national d'alimentation scolaire

D'abord, la ministre fera une annonce sur le Programme national d'alimentation scolaire. Elle sera accompagnée de l'honorable P.J. Akeeagok, premier ministre du Nunavut, de l'honorable Pamela Hakongak Gross, vice-première ministre du Nunavut, ministre de l'Éducation, ministre des Ressources humaines et ministre responsable de la Commission de la sécurité au travail et de l'indemnisation des travailleurs, de l'honorable John Main, ministre de la Santé du Nunavut, ministre responsable de la Prévention du suicide et ministre responsable de la Société d'énergie Qulliq, et Solomon Awa, maire d'Iqualuit.

Date : Le vendredi 28 février 2025 Heure : 13 h 15 (HNE) Lieu : École primaire Nanook 3101, rue Angel Iqaluit (Nunavut)

Une séance de photos et un point de presse suivront l'annonce.

Cérémonie d'inauguration à la garderie Tumikuluit Saipaaqivik

La ministre Sudds assistera également à une cérémonie d'inauguration pour célébrer l'agrandissement de la garderie Tumikuluit Saipaaqivik.

Elle sera accompagnée de l'honorable P.J. Akeeagok, premier ministre du Nunavut, de l'honorable Pamela Hakongak Gross, vice-première ministre du Nunavut, ministre de l'Éducation, ministre des Ressources humaines et ministre responsable de la Commission de la sécurité au travail et de l'indemnisation des travailleurs, et Solomon Awa, maire d'Iqualuit.

Date : Le vendredi 28 février 2025 Heure : 15 h (HNE) Lieu : Garderie Tumikuluit Saipaaqivik 3044, rue Apex Iqaluit (Nunavut)

Une visite des installations, une séance de photos et un point de presse suivront l'annonce.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés et qu'il s'agit de l'heure locale.

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements (médias seulement) : Geneviève Lemaire, Attachée de presse et conseillère en communications, Cabinet de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, [email protected]; Bureau des relations avec les médias : Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]