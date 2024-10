GATINEAU, QC, le 3 oct. 2024 /CNW/ - La ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, Kamal Khera, visitera une petite entreprise à Brampton et elle y soulignera la nouvelle mesure de soutien fédérale visant à aider les petites entreprises du Canada à se lancer en affaires, à prendre de l'expansion et à prospérer.

La ministre sera accompagnée par le député de Brampton-Centre, Shafqat Ali.

Les médias sont invités à la visite. Une mêlée de presse suivra celle-ci.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés et qu'il s'agit de l'heure locale.

Date : Le vendredi 4 octobre 2024 Heure : 11 h 30 (HAE) Lieu : Brampton (Ontario)

Pour vous inscrire, envoyez un courriel à [email protected] en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse avant 10 h 30 (HAE) le vendredi 4 octobre 2024. Les détails du lieu de l'événement seront fournis aux médias inscrits.

Renseignements (médias seulement) : Waleed Saleem, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]