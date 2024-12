/R E P R I S E -- Avis aux médias - La ministre Chantal Rouleau fera une annonce concernant le développement social des régions du Québec/

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 6 déc. 2024 /CNW/ - La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Chantal Rouleau, invite les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle elle annoncera un investissement important pour le développement social des régions du Québec.

Elle sera accompagnée de son adjointe parlementaire et députée de Laviolette-Saint-Maurice, Marie-Louise Tardif, de Geneviève Ricard, administratrice du Consortium pour le développement social de la Mauricie et directrice de la CDC Mékinac, ainsi que de Sylvie Tardif, coordonnatrice générale du Centre d'organisation mauricien de services et d'éducation populaire (COMSEP).

Date : 9 décembre 2024



Heure : 10 h



Lieu : Centre d'organisation mauricien de services

et d'éducation populaire (COMSEP)

1060, rue St-François Xavier, bureau 250, Trois-

Rivières, Québec G9A 1R8

