Pratiques irrégulières en protection de la jeunesse - Précisions sur les mesures mises en place pour éviter ces situations inacceptables

QUÉBEC, le 8 juill. 2026 /CNW/ - La directrice nationale de la protection de la jeunesse, Lesley Hill, tient à apporter des précisions à la suite des informations rendues publiques concernant la modification d'un rapport déposé devant le tribunal dans un dossier traité à Laval.

Les faits ayant mené à cette situation ont été portés à l'attention du directeur de la protection de la jeunesse de Laval en avril 2026. Dès qu'ils lui ont été signalés, des démarches ont été entreprises afin d'assurer un suivi approprié et de mettre en place les mesures nécessaires. Une enquête administrative est en cours. La directrice nationale a été informée de la situation, la suit de près, et prend des mesures pour assurer des pratiques rigoureuses partout au Québec.

La directrice nationale, de même que les directeurs régionaux, dénoncent fermement ces pratiques totalement inacceptables. Ils tiennent à assurer à la population que cette situation est prise très au sérieux et qu'une vigie accrue est exercée. Par ailleurs, des travaux sont en cours afin de soutenir des pratiques rigoureuses et éthiques, harmonisées à l'échelle provinciale, notamment par l'élaboration de gabarits standardisés d'évaluation, des balises cliniques portant sur la rédaction, la transmission, la correction et la modification des rapports, ainsi que des formations sur le témoignage devant les tribunaux. Toute situation préoccupante fera l'objet d'un suivi rigoureux et des mesures appropriées seront prises lorsque requis, pouvant aller jusqu'à des sanctions,

La directrice nationale réitère que la pratique de la protection de la jeunesse requiert une transparence, une rigueur exemplaire et une grande capacité d'empathie et d'écoute. Ses attentes envers le réseau de la protection sont élevées. Elle souligne que la grande majorité des intervenants effectuent un travail consciencieux, dans des conditions souvent difficiles. Elle déplore que les écarts de pratique observés aient pu léser les droits de parents et d'enfants, tout en faisant ombrage aux hommes et aux femmes qui œuvrent chaque jour auprès des enfants et des familles ayant besoin de soutien.

Citation :

« La pratique de la protection de la jeunesse est complexe et requiert compassion et exemplarité. Les familles signalées au directeur de la protection de la jeunesse ont souvent eu des vies difficiles, marquées par de la maltraitance et des abus. Ces parents requièrent du soutien et de l'accompagnement et sont souvent difficiles à mobiliser vers des services susceptibles de répondre à leurs besoins et à ceux de leurs enfants. Les services sociaux doivent ouvrir la porte à de l'espoir. C'est pour cette raison que les pratiques qui ne respectent pas les standards de rigueur, d'intégrité et de transparence attendus en protection de la jeunesse ne peuvent être tolérées. »

Lesley Hill, directrice nationale de la protection de la jeunesse

SOURCE Ministère de la santé et des services sociaux

Source : Relations avec les médias, Ministère de la Santé et des Services sociaux, 418 266-8914, [email protected]