/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - La ministre Alty fera une annonce pour l'Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels/

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Nouvelles fournies par

Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

05 juin, 2026, 09:00 ET

WINNIPEG, MB, le 4 juin 2026 /CNW/ - Veuillez prendre note que l'honorable Rebecca Alty, ministre des Relations Couronne-Autochtones, fera une annonce à Winnipeg concernant l'Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels.

Date :

5 juin 2026


Heure :

13 h 30 (heure locale)


Lieu :

Asihcikan Project

567 avenue Notre Dame, Winnipeg, MB

Les représentants des médias sont priés de communiquer avec les Relations avec les médias de RCAANC, à [email protected], pour confirmer leur présence à l'événement.

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SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Pour plus de renseignements : Alec Wilson, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Rebecca Alty, Ministre des Relations Couronne-Autochtones, [email protected]; Relations avec les médias, RCAANC, [email protected]

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