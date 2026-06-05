/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - La ministre Alty fera une annonce pour l'Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels/English
Nouvelles fournies parRelations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada
05 juin, 2026, 09:00 ET
WINNIPEG, MB, le 4 juin 2026 /CNW/ - Veuillez prendre note que l'honorable Rebecca Alty, ministre des Relations Couronne-Autochtones, fera une annonce à Winnipeg concernant l'Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels.
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Date :
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5 juin 2026
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Heure :
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13 h 30 (heure locale)
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Lieu :
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Asihcikan Project
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567 avenue Notre Dame, Winnipeg, MB
Les représentants des médias sont priés de communiquer avec les Relations avec les médias de RCAANC, à [email protected], pour confirmer leur présence à l'événement.
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SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada
Pour plus de renseignements : Alec Wilson, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Rebecca Alty, Ministre des Relations Couronne-Autochtones, [email protected]; Relations avec les médias, RCAANC, [email protected]
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