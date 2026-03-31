/R E P R I S E -- Avis aux médias - L'union fait l'avenir - Colloque des États généraux du syndicalisme/

Nouvelles fournies par

Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS)

31 mars, 2026, 05:30 ET

DRUMMONDVILLE, QC , le 27 mars 2026 /CNW/ - Plus de 500 militantes et militants des neuf principales organisations syndicales québécoises -- l'APTS, la CSN, la CSD, la CSQ, la FAE, la FIQ, la FTQ, le SFPQ et le SPGQ -- se réuniront les 31 mars et 1er avril prochains pour le colloque des États généraux du syndicalisme, une réflexion collective inédite.

Après avoir mené des consultations auprès des membres de chacune de ces organisations l'automne dernier, les personnes participantes amorceront une étape charnière lors du colloque : la recherche de solutions pour adapter le syndicalisme aux défis d'aujourd'hui et demain.

Un point de presse aura lieu pour faire le point sur les constats issus des consultations et sur les défis que rencontre le syndicalisme aujourd'hui.

Quoi :

Point de presse -- Colloque des États généraux du syndicalisme


Date :

Mardi 31 mars 2026


Heure :

8 h 30


Lieu :

Centrexpo Promutuel Assurance Drummondville

550, rue Saint-Amant Drummondville (Québec) J2C6Z3


Qui :

Les personnes présidentes des neuf organisations syndicales seront sur place :

Robert Comeau (APTS)

Luc Vachon (CSD)

Caroline Senneville (CSN)

Éric Gingras (CSQ)

Mélanie Hubert (FAE)

Julie Bouchard (FIQ)

Magali Picard (FTQ)

Christian Daigle (SFPQ)

Guillaume Bouvrette (SPGQ)

SOURCE Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS)

Renseignements : Maxime Clément, APTS 514 792-0481; Marilou Gagnon, CSD 514 248-6277; Noémi Desrochers, CSN 514 216-1825; Maude Messier, CSQ 514 213-0770, Marie-Ève Rancourt, FAE 514 709-7763; Sonia Djelidi, FIQ 514 268-1676David Francke-Robitaille, FTQ 514-961-4489; Éric Lévesque, SFPQ 418 564-4150; Nathalie Côté, SPGQ 418 254-7892

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