Les salarié•es de Krispy Kernels de Québec déclenchent la grève

QUÉBEC, le 12 mai 2026 /CNW/ - Les membres du Syndicat démocratique des salariés de Krispy Kernels (CSD) ont officiellement déclenché la grève aujourd'hui à l'usine Krispy Kernels de Québec, à la suite de l'échec des négociations entourant le renouvellement de leur convention collective de travail.

Malgré plusieurs rencontres avec l'employeur, les travailleuses et travailleurs dénoncent le manque d'avancement concernant les salaires et les conditions de travail. Les discussions achoppent notamment sur le maintien du pouvoir d'achat des salarié•es, durement affecté par l'augmentation constante du coût de la vie.

« Depuis la signature de notre dernière convention collective en 2018, tout a augmenté : l'épicerie, l'essence, le logement et les dépenses du quotidien. Les membres veulent simplement retrouver le même pouvoir d'achat qu'à cette époque. Notre nouvelle convention collective doit être adaptée à la réalité actuelle », affirme Luc Vaillancourt, conseiller à la syndicalisation et au soutien à la vie syndicale à la CSD.

Pour y parvenir, les salarié•es revendiquent une augmentation salariale immédiate de 3 $ de l'heure, ainsi que des améliorations à leurs avantages sociaux et à leur qualité de vie au travail. Les membres demandent également l'introduction d'un REER collectif, un régime d'assurances payé à 50 % par l'employeur, ainsi qu'une amélioration de l'horaire de travail.

Les travailleuses et travailleurs de l'usine de Québec jouent un rôle essentiel dans l'ensemble du processus de production des produits Krispy Kernels, du mixage des ingrédients jusqu'à l'emballage final.

« Les contrats de Krispy Kernels vont bien. L'entreprise fournit notamment de grandes organisations comme Costco et Air Canada. Les travailleuses et travailleurs contribuent directement à ce succès et demandent aujourd'hui des conditions à la hauteur de leur travail », ajoute Luc Vaillancourt.

Les salarié•es assurent vouloir parvenir à une entente le plus rapidement possible, mais demeureront mobilisé•es tant qu'aucune offre satisfaisante ne sera déposée par l'employeur.

À propos de la CSD

La CSD est l'une des quatre centrales syndicales du Québec. Elle représente quelque 72 000 membres qui œuvrent dans la plupart des secteurs d'activité économique du Québec, à l'exception des fonctions publiques fédérale et provinciale.

SOURCE Centrale des syndicats démocratiques

Renseignements : Marilou Gagnon, Conseillère syndicale aux communications, (514) 248-6277, [email protected]