Dossier santé numérique - L'APTS demande des correctifs urgents avant le déploiement

LONGUEUIL, QC, le 30 avril 2026 /CNW/ - À quelques jours du déploiement du Dossier santé numérique (DSN), l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) exprime de vives inquiétudes quant au niveau de préparation du personnel dans les établissements vitrines. Selon un sondage récemment mené auprès de ses membres des CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec ainsi que du Nord-de-l'Île-de-Montréal, plus d'une personne salariée sur deux ne se sent pas prête à utiliser le DSN au quotidien.

« Il ne s'agit pas de résister au changement, nos membres comprennent la nécessité de moderniser le réseau. Mais à l'heure actuelle, trop de personnes ont l'impression qu'on leur demande de travailler avec un système incomplet ou mal adapté à leur réalité professionnelle », explique Robert Comeau, président de l'APTS.

Une formation complétée, mais insuffisante pour plusieurs secteurs

Le sondage révèle que près de 80 % des personnes interrogées ont suivi l'ensemble des formations exigées par l'employeur. Or, moins de 13 % estiment être préparées adéquatement pour travailler avec le DSN dès le 9 mai. Les inquiétudes sont particulièrement fortes sur les plateaux techniques -- imagerie médicale, radio-oncologie, médecine nucléaire et laboratoires -- ainsi qu'en santé mentale, nutrition clinique et réadaptation physique. « Le problème n'est pas la volonté de se former, mais l'écart entre les formations offertes et la réalité du travail clinique. À l'heure actuelle, les parcours de soin sont incomplets, mal configurés, ou ne permettent pas de couvrir l'ensemble des tâches professionnelles dans plusieurs secteurs », ajoute le président de l'APTS.

Peu de pratique réelle et des questions déontologiques sérieuses

Près de 62 % des répondant•e•s indiquent ne pas avoir été en mesure de faire l'heure minimale de pratique hebdomadaire recommandée dans l'environnement de simulation du DSN, entre autres par manque de temps. Dans plusieurs secteurs, les outils de pratique sont jugés incomplets ou inexistants, ce qui limite l'appropriation adéquate du système avant son déploiement.

Cette situation soulève également des questions déontologiques importantes. En effet, ces professionnel•le•s -- notamment en travail social, en santé mentale et en réadaptation -- craignent de ne pas pouvoir respecter pleinement leurs obligations professionnelles, faute de formulaires et d'outils conformes aux exigences de leur ordre.

Des attentes claires envers Santé Québec

Dans ce contexte, l'APTS ne revendique ni l'abandon, ni le report du projet pour le moment, mais demande à Santé Québec d'agir rapidement afin de réduire les risques pour le personnel et la population en :

assurant un rattrapage rapide et ciblé des formations, particulièrement sur les plateaux techniques et dans les secteurs cliniques les plus à risque;

corrigeant sans délai les parcours de soins et outils cliniques encore inadéquats ou incomplets, notamment dans le grand domaine de l'imagerie médicale, en santé mentale et en réadaptation physique;

rendant public un plan de rattrapage clinique clair, transparent et réaliste pour les différents services touchés, tenant compte du délestage, des retards accumulés, de la période estivale et des effectifs insuffisants;

garantissant un soutien informatique et clinique renforcé après le déploiement, avec des superutilisateur•rice•s adéquatement formé•e•s et disponibles.

« Implanter le DSN, ce n'est pas une simple conversion informatique, c'est un changement profond des pratiques professionnelles. Si la transition se fait sans les correctifs nécessaires, on risque de fragiliser l'accès et la qualité des soins et services tout en épuisant davantage le personnel. Écouter les travailleur•se•s maintenant, c'est éviter des bris de services plus tard », conclut Robert Comeau.

À propos de l'APTS

L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) regroupe et représente plus de 68 000 membres qui jouent un rôle indispensable au bon fonctionnement des établissements du réseau. Nos gens offrent une multitude de services en matière de diagnostic, de réadaptation, de nutrition, d'intervention psychosociale et de soutien clinique et de prévention, autant de services qui s'adressent à l'ensemble de la population.

SOURCE Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS)

Pour renseignements : Maxime Clément, Conseiller aux communications et aux relations publiques, Cell. : 514 792-0481