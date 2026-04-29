Avis aux médias - 1er mai | Journée internationale des travailleuses et des travailleurs - Les centrales syndicales rencontrent la première ministre

MONTRÉAL, le 29 avril 2026 /CNW/ - À l'aube du 1er mai, Journée internationale des travailleuses et des travailleurs, les leaders syndicaux de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), de la Confédération des syndicats nationaux (CSN), de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et de la Centrale des syndicats démocratiques (CSD), rencontreront ce mercredi à 16 h, la première ministre du Québec, Mme Christine Fréchette.

Les quatre organisations font valoir que les derniers mois ont été difficiles en ce qui a trait aux droits des travailleuses et des travailleurs, ainsi que pour l'action collective des organisations syndicales et le climat social au Québec. Dans le contexte de l'arrivée d'une nouvelle première ministre, les centrales en appellent à un changement de ton et au retour du dialogue.

« Les centrales syndicales jouent un rôle social qui dépasse largement la seule négociation collective. Dans le contexte économique et politique actuel, on pense sincèrement qu'il faille travailler davantage ensemble, dans l'intérêt des Québécoises et des Québécois. Les stratégies de division électoralistes et l'affrontement n'apportent rien, et ne font que polariser les discours. On souhaite sincèrement que le ton change, et qu'il soit possible de replacer les choses et de travailler dans un esprit de dialogue social », de déclarer Olivier Carrière, secrétaire général de la FTQ, Caroline Senneville, présidente de la CSN, Éric Gingras, président de la CSQ et Luc Vachon, président de la CSD.

Ils rappellent du même souffle que bien qu'il reste peu de temps avant les prochaines élections générales, il demeure somme toute important de jeter de bonnes bases pour la suite des choses.

« Parce que chaque choix politique laisse une trace, pave un chemin, aujourd'hui, on rappelle à la première ministre que les centrales syndicales n'évoluent pas en marge de la société québécoise, mais portent les voix des centaines de milliers de travailleuses et de travailleurs qu'elles représentent. Notre mission, c'est aussi celle d'un Québec plus fort, plus uni, plus solidaire, dans l'intérêt commun de toutes et de tous. Le Québec, c'est aussi nous, dans les communautés de toutes les régions. »

Aide-mémoire

QUOI : Rencontre des centrales syndicales (FTQ, CSN, CSQ, CSD) avec la première ministre

*Les leaders syndicaux seront disponibles à la suite de la rencontre pour répondre aux questions des journalistes en mêlée de presse. QUI : Olivier Carrière, secrétaire général de la FTQ

Caroline Senneville, présidente de la CSN

Éric Gingras, président de la CSQ

Luc Vachon, président de la CSD QUAND : Mercredi 29 avril 2026, à 16 h OÙ : Édifice Honoré-Mercier

1025, rue des Parlementaires

Québec

SOURCE Centrale des syndicats du Québec (CSQ)

Renseignements : Jean Laverdière, FTQ, Cellulaire : 514 893-7809, Courriel : [email protected]; Noémi Desrochers, CSN, Cellulaire : 514 216-1825, Courriel : [email protected]; Maude Messier, CSQ, Cellulaire : 514 213-0770, Courriel : [email protected]; Marilou Gagnon, CSD, Cellulaire : 514 248-6277, Courriel : [email protected]