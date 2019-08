/R E P R I S E -- Avis aux médias - L'honorable Bob Nault, au nom du ministre Seamus O'Regan, attirera l'attention sur les infrastructures de santé et d'éducation dans la Première Nation de Kasabonika Lake/

PREMIÈRE NATION DE KASABONIKA LAKE, TRAITÉ NO 9, ON, le 19 août 2019 /CNW/ - Veuillez prendre note que l'honorable Bob Nault, député de Kenora, rendra visite à la Première Nation de Kasabonika Lake pour célébrer l'inauguration de son poste de soins infirmiers agrandi et annoncer du financement à l'appui de l'infrastructure scolaire de la communauté au nom du ministre des Services aux Autochtones, Seamus O'Regan.

Date : Le mardi 20 août 2019 Heure : 11 h 00 (HAC) Lieu : Poste de soins infirmiers Emily Anderson

Première Nation de Kasabonika Lake (Ont.)P0V 1Y0

Suivez-nous sur Twitter :

Ministre Seamus O'Regan

(https://twitter.com/Min_ServAutoch)

GouvCan - Autochtones

(https://twitter.com/GCAutochtones)

SOURCE Services aux Autochtones Canada

Renseignements: (média) : Kevin Deagle, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Seamus O'Regan, Ministre des Services aux Autochtones, 873-354-0987; Relations avec les médias, SAC, 819-953-1160, SAC.media.ISC@canada.ca