/R E P R I S E -- Avis aux médias- Journée internationale des droits des femmes - Le Collectif 8 mars dénonce les enjeux encore vécus par les femmes au Québec/

MONTRÉAL, le 6 mars 2024 - /CNW/ - Dans le cadre des activités pour marquer la Journée internationale des droits des femmes, la porte-parole du Collectif 8 mars, Virginie Mikaelian, est disponible pour faire un état des lieux des enjeux vécus par les femmes au Québec en 2024.

Les femmes sont grandement affectées par les changements climatiques, la crise du logement, les iniquités salariales et les services publics mis à mal, entre autres. Le Collectif 8 mars juge nécessaire de dénoncer les diverses crises, inégalités et violences qui continuent de faire obstacle à l'atteinte de l'égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu'entre les femmes elles-mêmes.

Slogan pour l'édition 2024 : Ça gronde

Ça gronde en dedans, ça gronde en dehors, ça gronde partout. Partout, les inégalités. Partout, les violences. Partout, les crises. Crise climatique, crise du logement, crise de nos services publics, crise de confiance en nos systèmes. Nos systèmes défaillants, dépassés, à bout de souffle. Nous aussi, on est à boutte. En colère. Et on a peur, parfois. C'est vrai, notre feu pourrait s'éteindre, anéanti par nos peines et nos pleurs. Mais non. Il s'attise, il grandit. Il se nourrit des luttes des unes, s'alimente de l'indignation des autres. Ça gronde, ça bouillonne et ça fulmine. Ça explosera. Ça explose déjà de ce feu qui peut soigner, qui peut solidariser. De ce feu qui peut tout changer.

Quoi : Le Collectif 8 mars fait un état des lieux des enjeux vécus par les femmes

Qui : La porte-parole du Collectif 8 mars, Virginie Mikaelian

À propos

Le Collectif 8 mars est composé d'organisations syndicales et d'organisations féministes d'action communautaire autonome représentant près de 800 000 femmes, 17 tables régionales de concertation en condition féminine et plus de 450 groupes de femmes et mixtes.

SOURCE Collectif 8 mars

