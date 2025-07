De fausses données qui font gonfler le nombre de grèves au Québec - La CSN appelle à la prudence

MONTRÉAL, le 16 juill. 2025 /CNW/ - Depuis deux mois, des organismes patronaux, l'Institut économique de Montréal (IEDM) en tête, mènent une campagne antisyndicale sur la base de données complètement erronées publiées par Statistiques Canada. Ces fausses données concernant les conflits de travail au Québec ont été retirées du site Web de Statistiques Canada lundi, après que la CSN a eu posé des questions à l'organisme fédéral quant à leur validité. Malheureusement, ces fausses données ont été abondamment répétées, sans vérification, et relayées dans l'espace médiatique. Même le ministre du Travail, Jean Boulet, a repris à son compte ces fausses données, bien que son propre ministère détienne les véritables données, lesquelles sont d'ailleurs publiées sur son site Web.

Ainsi, il n'y a pas eu 759 grèves au Québec en 2024, mais bien 208 conflits de travail, confirment les données du ministère du Travail du Québec. L'année 2024, bien qu'effectivement ponctuée de nombreux arrêts de travail, ne fut pas une année record à ce chapitre et se situe en fait légèrement au-dessus de la moyenne annuelle.

Soulignons que Statistiques Canada ne produit pas elle-même ces données. Ces dernières proviennent d'Emploi et développement social Canada (EDSC), le ministère fédéral responsable des enjeux du travail, qui s'alimente lui-même auprès des ministères provinciaux. Les représentants d'EDSC ont confirmé à la CSN que les données sur les conflits de travail au Québec pour la période 2022-2025 sont inexactes et qu'elles doivent être complètement recalculées. Ils nous ont même suggéré d'utiliser plutôt les données du ministère du Travail du Québec, qu'ils jugent plus fiables. Ainsi, une simple vérification aurait évité à l'IEDM de relayer de fausses informations.

La CSN constate que certains acteurs antisyndicaux, comme l'Institut économique de Montréal, utilisent ces mauvaises données pour amplifier leur appel à la restriction du droit de grève auprès du gouvernement de la CAQ.

Pour le premier vice-président de la CSN, François Enault, il importe de remettre les pendules à l'heure. « Non, il n'y a pas d'explosion du nombre de conflits de travail. Non, 91 % des grèves au Canada n'ont pas lieu au Québec. Maintenant, il faut revenir à la question de fond : à qui ça sert de restreindre le droit de grève ? Certainement pas aux travailleuses et aux travailleurs ! On doit se demander pourquoi c'est important pour les lobbies patronaux d'attaquer le droit de grève par tous les moyens, quitte à mettre leur crédibilité dans la balance avec de fausses données ! »

SOURCE Confédération des syndicats nationaux (CSN)

Pour information : Jean-Pierre Larche, Information-CSN, 514 605-0757 ou [email protected]