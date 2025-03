/R E P R I S E -- Avis aux médias - Journée internationale des droits des femmes - Le Collectif 8 mars est Encore en lutte/

MONTRÉAL, le 5 mars 2025 /CNW/ - Dans le cadre des activités pour marquer la Journée internationale des droits des femmes, les porte-paroles du Collectif 8 mars, Royse Henderson et Andréanne Moreau-Baril du Réseau des Tables régionales de groupes de femmes du Québec (RTRGFQ), sont disponibles pour accorder des entrevues à propos de la thématique de cette année - Encore en lutte - et des trois grands enjeux mis en lumière dans le cadre de la mobilisation en vue du 8 mars : la pauvreté vécue par les femmes, les violences faites aux femmes, et la justice climatique féministe.

Quoi : Le Collectif 8 mars est encore en lutte contre la montée de la droite

Qui : Les porte-paroles du Collectif 8 mars, Royse Henderson et Andréanne Moreau-Baril, du Réseau des Tables régionales des groupes de femmes du Québec (RTRGFQ)

À propos

Le Collectif 8 mars est composé d'organisations syndicales et d'organisations féministes d'action communautaire autonome représentant près de 800 000 femmes, 17 tables régionales de concertation en condition féminine et plus de 450 groupes de femmes et mixtes.

