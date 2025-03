Journée internationale des droits des femmes - Le Collectif 8 mars publie une lettre ouverte en appui à la Marche mondiale des femmes

MONTRÉAL, le 8 mars 2025 /CNW/ - Face à la montée de la droite, la lutte féministe s'intensifie et se transforme. Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le Collectif 8 mars a publié une lettre intitulée Votre signature, notre force : en marche pour un avenir féministe!, pour exprimer que les féministes sont, plus que jamais, ENCORE EN LUTTE.

"Le message porté par cette lettre est simple : nous faisons toujours face à des menaces qui veulent remettre en question nos droits, nos libertés et nos choix. Nous affirmons haut et fort que le mouvement féministe ne cèdera pas. Nous sommes déterminées à empêcher les reculs des droits des femmes, ici ou ailleurs. Nous luttons contre la pauvreté vécue par les femmes, pour mettre fin aux violences faites aux femmes, et pour la justice climatique féministe," a affirmé Royce Henderson, porte-parole du Collectif 8 mars.

La lettre, signée par 2 866 femmes et des personnes alliées de toutes les générations, origines, milieux et régions du Québec, appuie également le lancement des actions entourant la Marche mondiale des femmes (MMF) au Québec.

"En cette Journée internationale des droits des femmes, nous appuyons également le lancement des actions entourant la Marche mondiale des femmes (MMF). Ce mouvement féministe international lutte contre les violences, les inégalités économiques et les injustices sociales. Depuis 25 ans, la MMF mobilise des centaines de milliers de personnes à travers le monde pour exiger des changements profonds et durables. Le 18 octobre prochain, date de la MMF au Québec, nous marcherons aux côtés des femmes du monde entier pour affirmer que notre solidarité est plus forte que jamais," a conclu Andréanne Moreau-Baril, porte-parole du Collectif 8 mars.

À propos

Le Collectif 8 mars est composé d'organisations syndicales et d'organisations féministes d'action communautaire autonome représentant près de 800 000 femmes, 17 tables régionales de concertation en condition féminine et plus de 450 groupes de femmes et mixtes.

