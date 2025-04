/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Invitation au débat économique du monde des affaires québécois/

MONTRÉAL, le 16 avril 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont conviés à un débat économique dans le cadre de la campagne électorale fédérale en cours, organisé en partenariat par le Conseil du patronat du Québec (CPQ), la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) et Zù.

Des candidats des cinq grands partis politiques seront présents pour porter leurs visions économiques respectives :

Mélanie Joly , candidate du Parti libéral du Canada (PLC)

En remplacement de François- Philippe Champagne

, candidate du Parti libéral du (PLC) En remplacement de François- Luc Berthold , candidat du Parti conservateur du Canada (PCC)

, candidat du Parti conservateur du (PCC) Jean-Denis Garon , candidat du Bloc Québécois (BQ)

, candidat du Bloc Québécois (BQ) Alexandre Boulerice , candidat du Nouveau Parti démocratique (NPD)

, candidat du Nouveau Parti démocratique (NPD) Bisma Ansari , candidate du Parti vert du Canada (PVC)

Le débat sera une occasion unique pour comparer l'orientation des partis quant aux thèmes phares pour la communauté d'affaires : relations commerciales et souveraineté économique, main-d'œuvre et immigration, innovation, fiscalité et avenir économique et règlementations et marchés publics.

Débat économique

Quand : mercredi 23 avril 2025, de 8 h à 10 h

Où : Atrium Zù - Maison Alcan, 1188 Rue Sherbrooke O, Montréal, QC H3A 1H6

Les représentants des médias qui souhaitent participer au débat doivent confirmer leur présence auprès d'Anne-Sophie DesRoches au [email protected].

À propos du CPQ

Par l'entremise de son réseau, le CPQ représente directement et indirectement les intérêts de plus de 70 000 employeurs de toutes tailles, tant du secteur privé que parapublic. Il intervient auprès des pouvoirs publics, des agents de la vie économique et de l'opinion publique afin de promouvoir un environnement d'affaires propice à la prospérité et à un développement économique responsable.

À propos de la FCCQ

Grâce à son vaste réseau de 120 chambres de commerce et près de 1000 entreprises membres, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 45 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

À propos de Zú

Zú est un incubateur qui propulse les entreprises qui transforment les industries du divertissement, de l'hospitalité et du sport grâce à des technologies innovantes. Organisme à but non lucratif fondé en 2018, Zú rassemble une communauté ambitieuse dédiée à stimuler l'innovation, générant ainsi des projets à fort potentiel de croissance et des propriétés intellectuelles de classe mondiale.

SOURCE Conseil du patronat du Québec

Source : Anne-Sophie DesRoches, Conseillère aux affaires publiques et gouvernementales, Conseil du patronat du Québec, 514-238-1825, [email protected]