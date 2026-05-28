/R E P R I S E -- Avis aux médias - Festival Go vélo Montréal : mesures de circulation et conseils pratiques pour vos déplacements/

MONTRÉAL, le 27 mai 2026 /CNW/ - La vice-présidente du comité exécutif et élue responsable de la famille, des personnes aînées, de la jeunesse, du sport et du loisir, Christine Black, et le président-directeur général de Vélo Québec, Jean-François Rheault, invitent les représentants et représentantes des médias à point de presse portant sur la mobilité à quelques jours du Tour la Nuit et du Tour de l'Île de Montréal qui auront respectivement lieu les 29 et 31 mai.

Date : Le 28 mai 2026

Heure : 11 h

Le lieu de l'événement sera communiqué aux médias accrédités ayant confirmé leur présence à [email protected].

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements : Service des communications et des affaires publiques, Ville de Montréal, [email protected] ; Justine Bérubé, conseillère en relations publiques et communication, Vélo Québec, 514 942-0743, [email protected]