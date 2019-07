/R E P R I S E -- Avis aux médias - Dévoilement de l'affiche de la Semaine des vétérans 2019 soulignant le 75e anniversaire de la campagne d'Italie et la contribution des femmes pendant la Seconde Guerre mondiale/

HAMILTON, ON, le 26 juill. 2019 /CNW/ - L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, dévoilera l'affiche de la Semaine des vétérans 2019 soulignant le 75e anniversaire de la campagne d'Italie. Les vétérans, les invités d'honneur et le grand public sont également invités à visiter l'exposition Femmes à la guerre au lieu historique national du NCSM Haida. L'exposition met de l'avant la contribution des femmes dans l'armée et sur le front intérieur pendant la Seconde Guerre mondiale.

Les médias sont invités à diffuser les détails de l'activité de la manière suivante :

« Le public est invité à assister au dévoilement de l'affiche officielle de la Semaine des vétérans 2019 d'Anciens Combattants Canada qui se tiendra au lieu historique national du NCSM Haida le samedi 27 juillet à 14 h 30 HAE. »

Lieu : HMCS Haida

Quai 9, 658, rue Catherine Nord

Hamilton (Ontario) L8L 8K4



Date : Samedi 27 juillet 2019



Heure : 14 h 30 HAE (dévoilement de l'affiche et prise de photos)

L'exposition Femmes à la guerre ne dure qu'une journée et sera ouverte au public de 10 h à 16 h 45 HAE.

Joignez-vous à la conversation sur les médias sociaux en utilisant le mot-clic #LeCanadaseSouvient et consultez le site veterans.gc.ca pour en savoir plus.

En plus du 75e anniversaire de la campagne d'Italie durant la Seconde Guerre mondiale, 2019 marque le 5e anniversaire de la fin de la mission canadienne en Afghanistan et le 75e anniversaire du jour J, de la bataille de Normandie et de la bataille de l'Escaut.

