/R E P R I S E -- Avis aux médias - Des femmes et des enfants autochtones bénéficieront de nouveaux logements de transition à Halifax/

HALIFAX, le 24 juin 2019 /CNW/ - Joignez-vous à Andy Fillmore, député fédéral de Halifax, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, de l'Enfance et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), à l'honorable Kelly Regan, ministre responsable de l'Advisory Council on the Status of Women et aux membres du Mi'kmaw Native Frienship Centre, qui font une annonce concernant le logement sécuritaire et abordable des femmes et enfants autochtones.

Date : Le 25 juin 2019



Heure : 13 h



Lieu : 2158, rue Gottingen

Halifax, Nouvelle-Écosse

Renseignements: Valérie Glazer, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, 613-220-1841, valerie.glazer@hrsdc-rhdcc.gc.ca; Alexandre Tremblay, Relations publiques, Société canadienne d'hypothèques et de logement, 613-748-2559, aatrembl@cmhc-schl.gc.ca

