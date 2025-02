Patrimoine canadien tiendra une activité le 14 février pour marquer le lancement des célébrations du Jour du drapeau national du Canada.

OTTAWA, ON, le 13 févr. 2025 /CNW/ - Patrimoine canadien tiendra une activité le vendredi 14 février pour lancer les célébrations du Jour du drapeau national du Canada. Cette activité inclura une cérémonie de lever du drapeau, le chant de l'hymne national et des discours. Après quoi, de jeunes patineurs et patineuses membres de clubs sportifs de la région transporteront un unifolié géant sur une portion de la patinoire du canal Rideau. L'honorable Mona Fortier, députée d'Ottawa−Vanier, assistera à cette activité au nom de l'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien. Seront également présents des dignitaires, des athlètes olympiques et paralympiques canadiens, et la couturière qui a confectionné le drapeau canadien original.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

DATE :

Le vendredi 14 février 2025

HEURE :

11 h

Les journalistes qui souhaitent assister à cette activité doivent confirmer leur présence en envoyant leur nom complet et le nom du média qu'ils ou elles représentent à [email protected] avant 9 h le vendredi 14 février. Plus de détails sur la façon d'y participer leur seront fournis par la suite.

Faits en bref

L'unifolié est devenu le drapeau officiel par une proclamation de Sa Majesté la reine Elizabeth II le 28 janvier 1965. Le 15 février de la même année, il a été inauguré lors d'une cérémonie publique sur la Colline du Parlement.

Le Jour du drapeau national du Canada a été officiellement proclamé le 15 février 1996.

du drapeau national du a été officiellement proclamé le 15 février 1996. Pour en savoir plus, consultez le site du Jour du drapeau national du Canada .

SOURCE Patrimoine canadien

Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]