/R E P R I S E --AVIS AUX MÉDIAS - Annonce importante pour le développement touristique de la région du Bas-Saint-Laurent/

QUÉBEC, le 12 juin 2026 /CNW/ - La ministre du Tourisme, Mme Amélie Dionne, invite les représentantes et les représentants des médias à une conférence de presse visant à souligner une étape importante pour le développement touristique de la région du Bas-Saint-Laurent.

Date : Le 16 juin 2026







Heure : 14 h 30



Lieu : Rivière-du-Loup

Les journalistes qui souhaitent se rendre sur place doivent obligatoirement confirmer leur présence et transmettre une demande d'accréditation, en précisant leur nom et leur adresse courriel, avant 12 h le 16 juin 2026, en écrivant à l'adresse courriel suivante : [email protected]. L'adresse précise de l'événement leur sera ensuite transmise.

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Source : Justine Vézina, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet de la ministre du Tourisme, Tél. : 418 554-0551, Courriel : [email protected]