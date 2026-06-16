/R E P R I S E --AVIS AUX MÉDIAS - Annonce importante pour le développement touristique de la région du Bas-Saint-Laurent/
Nouvelles fournies parCabinet de la ministre du Tourisme
16 juin, 2026, 12:00 ET
QUÉBEC, le 12 juin 2026 /CNW/ - La ministre du Tourisme, Mme Amélie Dionne, invite les représentantes et les représentants des médias à une conférence de presse visant à souligner une étape importante pour le développement touristique de la région du Bas-Saint-Laurent.
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Date :
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Le 16 juin 2026
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Heure :
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14 h 30
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Lieu :
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Rivière-du-Loup
Les journalistes qui souhaitent se rendre sur place doivent obligatoirement confirmer leur présence et transmettre une demande d'accréditation, en précisant leur nom et leur adresse courriel, avant 12 h le 16 juin 2026, en écrivant à l'adresse courriel suivante : [email protected]. L'adresse précise de l'événement leur sera ensuite transmise.
SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme
Source : Justine Vézina, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet de la ministre du Tourisme, Tél. : 418 554-0551, Courriel : [email protected]
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