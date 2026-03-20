Nouvelles fournies parLogement, Infrastructures et Collectivités Canada
20 mars, 2026, 07:00 ET
FREDERICTON, NB, le 19 mars 2026 /CNW/ - Les représentant des médias sont invités à une annonce en matière de logement en présence de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, de l'honorable Susan Holt, première ministre du Nouveau-Brunswick, de l'honorable Dominic LeBlanc, président du Conseil privé du Roi pour le Canada, ministre responsable du Commerce Canada-États-Unis, des Affaires intergouvernementales et de l'Unité de l'économie canadienne et ministre du Commerce intérieur, de l'honorable David Hickey, ministre responsable de la Société d'habitation du Nouveau-Brunswick, et de l'honorable Wayne Long, secrétaire d'État (Agence du revenu du Canada et institutions financières et député de Saint John--Kennebecasis.
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Date :
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vendredi 20 mars 2026
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Heure :
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11 h HAA
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Lieu :
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Maple Leaf Homes
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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada
SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada
Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez-vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Adam Bowie, Responsables des communications, Société d'habitation du Nouveau-Brunswick, 506-478-3798, [email protected]
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