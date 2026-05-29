/R E P R I S E --Avis aux médias - Alimentation en eau potable durant l'été 2026/

MONTRÉAL, le 28 mai 2026 /CNW/ - Le président du comité exécutif, Claude Pinard, ainsi que l'élu responsable de la mobilité et des infrastructures, Alan DeSousa, invitent les représentants des médias à une conférence de presse en lien avec l'alimentation en eau potable durant l'été 2026.

La conférence de presse sera précédée d'un breffage technique animé par la directrice du Service de l'eau, Chantal Morissette, et le directeur du Service de sécurité incendie de Montréal, Richard Liebmann.

Date: Le 29 mai 2026



Heure du breffage technique: 9 h



Heure de la conférence de presse: 9 h 45

Le breffage technique se déroulera à huis clos et aucun photographe ou caméraman ne sera admis dans la salle. Les représentantes et représentants des médias ne pourront par ailleurs pas citer les fonctionnaires ayant participé au breffage technique.

Le lieu de l'événement sera communiqué aux médias accrédités ayant confirmé leur présence à [email protected].

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Rosiane Tessier, Directrice des communications, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 308-6893, [email protected]; Renseignements : Service des communications et des affaires publiques, Ville de Montréal, [email protected]