/R E P R I S E -- Avis aux médias - 10 ACTIONS EN 100 JOURS : annonce concernant la relance de Montréal, métropole culturelle/

MONTRÉAL, le 6 févr. 2026 /CNW/ - La mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, la responsable de la culture, du patrimoine, du design et de la langue française au comité exécutif de la Ville, Andréanne Moreau, et le ministre de la Culture, Mathieu Lacombe, invitent les membres des médias à une annonce en lien avec la relance de Montréal, métropole culturelle.

Des représentantes des partenaires engagés, Emmanuelle Hébert, directrice générale de Culture Montréal, Isabelle Dessureault, présidente et cheffe de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Manuela Goya, vice-présidente affaires publiques et gouvernementales de Tourisme Montréal, et Nathalie Maillé, directrice générale du Conseil des arts de Montréal, seront également présentes.

Date : Le lundi 9 février 2026

Heure : 14 h

Le lieu de l'événement sera confirmé aux médias accrédités ayant confirmé leur présence auprès de [email protected].

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Joanna Kanga, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 221-5117, [email protected]; Renseignements : Direction des affaires publiques et du protocole, Ville de Montréal, [email protected]