QUÉBEC, le 16 oct. 2024 /CNW/ - La grande chef du Grand Conseil des Cris (Eeyou Itschee) et présidente du gouvernement de la Nation Crie, Mandy Gull-Masty, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, l'honorable Steven Guilbeault, et le ministre québécois de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, invitent les représentants des médias à une conférence de presse durant laquelle deux annonces importantes seront dévoilées au sujet des eaux de l'Est de la baie James.