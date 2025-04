Verene Energia fait l'acquisition de sept actifs de transmission électrique de Groupe Equatorial, d'une longueur totale de plus de 2 400 km

Une étape importante dans la croissance de la plateforme, qui est bien positionnée pour répondre aux besoins grandissants en matière de transport électrique

MONTRÉAL, le 5 avril 2025 /CNW/ - Verene Energia (« Verene »), une plateforme de transport d'électricité, et son propriétaire, la CDPQ, un groupe mondial d'investissement, ont annoncé aujourd'hui un accord avec Equatorial S. A. pour l'acquisition de sa division de transmission électrique, Equatorial Transmissão S. A., qui possède et exploite sept lignes de transmission électrique.

La transaction, dont la valeur pourrait atteindre 1,263 G$ CA (5,188 milliards de réaux brésiliens), constitue le quatrième investissement de la CDPQ dans le secteur du transport d'électricité en Amérique latine depuis 2022 et positionne Verene comme acteur clé du secteur au Brésil.

Les sept nouveaux actifs, mis en service entre 2019 et 2021, sont d'une longueur totale de 2,430 km et sont répartis au sein de quatre États brésiliens, dans les régions nord, nord-est et sud-est. La période des concessions expire en 2047.

« Cette nouvelle acquisition de notre plateforme Verene illustre notre intérêt continu à investir au Brésil, un marché clé pour nous. Elle témoigne aussi de notre appétit pour son secteur de la transmission électrique, qui offre un cadre réglementaire stable et prévisible intéressant pour nos déposants », a indiqué Emmanuel Jaclot, premier vice-président et chef des Infrastructures à la CDPQ. « Avec plus de 4 000 km de lignes haute tension en opération, Verene prend de l'ampleur pour jouer un rôle dans la réalisation des objectifs de décarbonisation du réseau national brésilien. »

La clôture financière est prévue d'ici la fin de décembre 2025, sous réserve des conditions habituelles et des consentements et approbations nécessaires.

