MTLaTABLE, l'incontournable fête de la gastronomie - deux semaines pour tout essayer

MONTRÉAL, le 2 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Les Montréalais et les touristes pourront découvrir les joyaux de la gastronomie montréalaise et savourer la créativité de ses chefs qui font la renommée de la ville à l'échelle internationale lors de la huitième édition de MTLàTABLE qui aura lieu du 1 au 13 novembre. Les produits québécois sont plus que jamais à l'honneur dans les 150 restaurants qui proposeront des tables d'hôte à 23 $, 33 $ ou 43 $ pour le repas du soir, ainsi que le brunch à 17 $.

« Voilà une occasion en or de découvrir la scène culinaire dynamique de Montréal et l'abondance de produits du terroir québécois. Les menus de MTLàTABLE mettront en valeur les délicieux trésors de l'alimentation locale. C'est le temps d'en profiter et de tout essayer! », affirme Patrizia Dri, Directrice - Relations Membres, Industrie et Partenariats de Tourisme Montréal.

« Montréal est une ville où le paysage gastronomique est éclaté, métissé, à la fois traditionnel et moderne, ce qui contribue fortement à sa signature distinctive comme destination culturelle de premier plan. La ville est plus qu'un carrefour pour les terroirs environnants. Elle est une vitrine mettant en valeur les produits locaux et régionaux, ainsi que la créativité et le savoir-faire des chefs et des artisans! », ajoute Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal.

Fondé en 1919, Tourisme Montréal a développé une expertise dans la promotion de la destination Montréal autant auprès des touristes d'agréments que des touristes d'affaires. Très engagé dans la collectivité montréalaise et reconnu pour son action innovante, MTLàTABLE est né de la volonté de Tourisme Montréal de démocratiser la gastronomie d'ici et de créer une fête autour des plaisirs de la table. La semaine des restaurants de Montréal vise à promouvoir l'originalité et la diversité qui caractérisent la cuisine montréalaise, en plus d'accroitre l'achalandage des restaurants au mois de novembre par l'offre de tables d'hôte à prix fixe afin d'inciter les Montréalais et les visiteurs à découvrir l'effervescence de la gastronomie montréalaise.

Nouveautés : Événements Signature présentés par Aliments du Québec au menu

Aliments du Québec au menu est fier de présenter les Événements Signature de MTLàTABLE où cuisine locale et gastronomie seront délicieusement réunies! Vous êtes cordialement invités à découvrir sept restaurants haut de gamme membres du programme Aliments du Québec au menu qui font rayonner le Québec par leur savoir-faire et la mise en valeur des ingrédients d'ici dans leurs plats.

Présenté par Aéroplan, le programme de fidélisation coalisé par excellence au Canada réunissant plus de cinq millions de membres, MTLàTABLE est rendu possible grâce à l'appui des partenaires, tels que le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Aliments du Québec au menu, Cacao Barry, ESKA, la Banque Nationale, l'Association Restauration Québec et Air Canada.

À propos de MTLàTABLE

Une initiative de Tourisme Montréal, MTLàTABLE est une invitation à célébrer la gastronomie montréalaise. Du 1 au 13 novembre, la huitième édition de ce rendez-vous gourmand met à l'affiche de délectables menus à prix fixe 23 $, 33 $ ou 43 $ pour le repas du soir, ainsi que le brunch à 17 $ dans 150 restaurants situés à Montréal. Pour tout savoir sur MTLàTABLE, visitez le www.mtlatable.com.

Partagez vos expériences et vos trouvailles gourmandes grâce au mot-clic #MTLaTABLE.

À propos de Tourisme Montréal

Fondé en 1919, Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui a pour mission de positionner la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires. À ce titre, l'organisme pilote le déploiement de stratégies d'accueil innovantes tournées vers un double objectif : assurer une expérience de qualité aux visiteurs et maximiser les retombées économiques du tourisme. Fédérant aujourd'hui près de 1000 entreprises œuvrant directement ou indirectement dans l'industrie du tourisme, Tourisme Montréal joue un rôle prépondérant dans la gestion et le développement de l'offre touristique montréalaise, ce qui l'amène à se prononcer sur les enjeux du développement économique, urbain et culturel de la métropole. Pour plus d'information, visitez le site www.mtl.org.

Pour obtenir des images sur MTLàTABLE, nous vous invitons à visiter notre site Internet : mtlatable.mtl.org/fr

SOURCE Tourisme Montréal

Renseignements: Pour information et entrevue : Andrée-Anne Pelletier, Gestionnaire, Relations publiques, Tourisme Montréal, 514 844-3344, 514 248-7844, aapelletier@mtl.org

Related Links

https://www.mtl.org/