« Les ateliers Cabot », de Sid Lee Architecture, lauréat de Réinventer Montréal

« Les ateliers Cabot » a été présenté au jury comme un projet qui permettra la régénérescence de l'ancien site industriel par des gestes minimaux, où l'architecture sera accessoire, et qui permettra à la nature de reprendre son cycle de succession. Il s'agit d'un projet communautaire d'économie circulaire qui inclut un pôle artistique, entrepreneurial et technologique. La Ville de Montréal procédera, au cours des prochains mois, à la vente du terrain au lauréat, qui aura ensuite quatre ans pour mener à terme son projet.

« Il s'agit de la deuxième participation de Montréal à Reinventing Cities. En 2019, c'est l'ancienne cour de voirie de la Commune qui a été sélectionnée pour l'appel à projets. Cette fois, nous avons procédé à un appel à projets destiné à donner une seconde vie à une ancienne friche industrielle de l'arrondissement du Sud-Ouest. Cet appel à projets va transformer dans quelques années le secteur Cabot et bénéficier à tout le quartier », a déclaré le président du comité exécutif et maire de l'arrondissement du Sud-Ouest, Benoit Dorais.

Réinventer le 4000, rue Saint-Patrick

Le 4000, rue Saint-Patrick se situe en plein cœur du secteur Cabot, une ancienne friche industrielle de l'arrondissement du Sud-Ouest. D'une superficie de quelque 28 000 m², il offre des vues exceptionnelles sur le canal de Lachine, le centre-ville et le mont Royal. Sa position stratégique de porte d'entrée permet d'envisager un projet phare et ambitieux afin de contribuer à requalifier et à dynamiser ce secteur.

On y trouve notamment un bâtiment ayant servi pour la construction de navires lors de la Deuxième Guerre mondiale. Ce riche héritage patrimonial ainsi que sa valeur paysagère et touristique en font un site unique.

Composition du jury

Le jury était composé de :

Dinu Bumbaru , directeur des politiques, Héritage Montréal;

, directeur des politiques, Héritage Montréal; Hélène Chartier, directrice du pôle développement urbain zéro carbone, C40;

Charlotte Horny, urbaniste et conseillère en aménagement, Division de l'urbanisme, arrondissement de Ville-Marie , Ville de Montréal;

, Ville de Montréal; Assia Kada , coordonnatrice générale, Concertation Ville-Émard/Côte St-Paul ;

, coordonnatrice générale, Concertation Ville-Émard/Côte ; Marie-France Stendahl , architecte, White Arkitekter (Göteborg);

, architecte, White Arkitekter (Göteborg); Sudhir Suri , architecte associé principal, L'OEUF architectes;

, architecte associé principal, L'OEUF architectes; René Vézina, journaliste économique et conférencier, président du jury.

Reinventing Cities est une initiative du Cities Climate Leadership (C40), un réseau mondial de 97 grandes villes engagées dans le développement et la mise en place de mesures politiques et de programmes visant à réduire significativement les gaz à effet de serre (GES) et les risques climatiques. Axé sur la collaboration, le partage de connaissances et l'équité, le C40 représente plus de 650 millions de personnes et un quart du produit intérieur brut (PIB) mondial. Actuellement présidé par le maire de Los Angeles, Eric Garcetti, le réseau a quelque 10 000 initiatives visant à combattre les changements climatiques à son actif.



