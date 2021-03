MONTRÉAL, le 26 mars 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) et l'Union étudiante du Québec (UEQ) constatent que les demandes étudiantes ont été considérées. En effet, les organisations observent une hausse des investissements en enseignement supérieur permettant la mise en place de mesures en santé psychologique, en réussite étudiante et en aide financière aux études.

SANTÉ MENTALE ÉTUDIANTE : EST-CE SUFFISANT ?

Le plan en santé mentale étudiante du ministère de l'Enseignement supérieur n'étant pas encore disponible, les associations étudiantes nationales se demandent si le montant de 60 M$ sur 5 ans en santé psychologique étudiante sera suffisant pour répondre à l'entièreté des besoins de la communauté étudiante.

« Si nous voulons réellement aider les membres de la communauté étudiante, il sera important de veiller à ce que les sommes dédiées au Plan d'action en santé mentale du ministère de l'Enseignement supérieur, qui sera dévoilé ce printemps, soient conséquentes aux constats que l'on fait quant à la détérioration de la santé mentale étudiante », rappelle Noémie Veilleux, présidente de la FECQ.

MESURES D'AIDE EN RÉPONSE À LA PANDÉMIE

La suspension des paiements des intérêts sur les prêts étudiants est soulignée par les associations étudiantes nationales. Cette mesure de 72 M$ permettra aux personnes diplômées de se frayer une place dans le marché de l'emploi, sans se soucier d'une augmentation de leur dette étudiante jusqu'en mars 2022.

Une mesure à noter est le montant de 100 $ par session offert à toute personne ayant étudié à temps plein cette année, mesure totalisant 82 M$. Ce montant vise à aider la communauté étudiante à faire face aux défis de la pandémie. Les fédérations étudiantes souhaitent toutefois souligner que ce soutien financier ne règle pas tout. « C'est une mesure intéressante, mais nous ne serons satisfaits que lorsque l'argent reviendra réellement dans la poche de toutes les étudiantes et de tous les étudiants. Pour ce faire, le gouvernement devra mettre en place un processus simple et efficace », exprime Jade Marcil, présidente de l'UEQ.

L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR COMME PILIER DE LA RELANCE ÉCONOMIQUE

Les associations étudiantes laissent tomber un soupir de soulagement à la vue du budget du ministre Girard. Loin de la rigueur budgétaire connue par le passé, ce budget semble démontrer que le gouvernement de la Coalition avenir Québec comprend les impacts positifs d'investir en enseignement supérieur dans un contexte de relance. Ces investissements permettront notamment de soutenir la réussite étudiante en enseignement supérieur par une multitude de mesures qui permettront d'outiller et de soutenir la communauté étudiante du Québec.

À PROPOS DE LA FECQ

La Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) représente près de 78 000 étudiantes et étudiants provenant de 27 cégeps répartis sur tout le territoire québécois. Depuis 30 ans, elle contribue à l'amélioration des conditions de vie et d'études de la population étudiante collégiale québécoise en étant la seule organisation à représenter exclusivement leurs intérêts.

À PROPOS DE L'UEQ

L'Union étudiante du Québec (UEQ) a pour mission de défendre les droits et intérêts de la communauté étudiante universitaire, de ses associations membres et de leurs membres, en promouvant, protégeant et améliorant la condition étudiante et la condition des communautés locales et internationales. Elle compte plus de 91 000 membres universitaires à travers le Québec.

SOURCE Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ)

Renseignements: Rafaël Leblanc-Pageau, vice-président et attaché de presse (FECQ), (514) 554-0576, [email protected]; Alexandre Ducharme, attaché politique (UEQ), (514) 497-2602, [email protected]

Liens connexes

http://www.fecq.org