GATINEAU, QC, le 21 mai 2026 /CNW/ - Le plus important congrès international destiné au milieu culturel professionnel, Communicating the Arts, se tiendra dans la région de la capitale du Canada. L'évènement réunira 200 figures de proue du secteur au Musée canadien de l'histoire et au Musée canadien de la guerre, pour trois jours marqués par des idées audacieuses, un accès privilégié aux coulisses et des échanges dynamiques.

Présentée du 13 au 16 octobre, l'édition 2026 du congrès Communating the Arts, sous le thème « Construire la confiance, rouvrir le dialogue », explorera la manière dont les institutions artistiques et culturelles peuvent contribuer à générer des liens, de l'empathie et de la résilience dans les communautés et pour différentes générations. À une époque marquée par de profondes transformations sociales et économiques, de la révolution numérique alimentée par l'intelligence artificielle à l'urgence de la durabilité, en passant par des contextes politiques de plus en plus complexes, les organisations culturelles jouent un rôle essentiel pour aider les communautés à naviguer à travers le changement et à renforcer la confiance sociale.

« Au Musée canadien de l'histoire et au Musée canadien de la guerre, nous sommes des lieux de dialogue, où les récits et les objets suscitent des conversations sur qui nous sommes et à propos d'où nous venons, a déclaré Lisa Walli, dirigeante principale de l'expérience et vice-présidente, Affaires publiques, Avancement et Numérique, au Musée. En nous tournant vers le passé, nous approfondissons notre compréhension du présent et bâtissons des partenariats significatifs, tous secteurs confondus, pour renforcer la confiance et le sentiment d'appartenance. Le Musée est fier d'accueillir l'édition 2026 de Communicating the Arts, une rencontre internationale qui reflète directement notre ambition commune d'oser inspirer l'histoire de demain. »

Pendant les quatre jours de conférences, de panels et d'ateliers, des figures de proue du milieu culturel et des personnes créatives porteuses de changements exploreront quatre grands thèmes qui façonnent l'avenir du secteur : « Valeurs et mission », « Mesure de l'impact », « Transformation numérique » et « Gestion de crise ».

« "Construire la confiance et rouvrir le dialogue", ça va bien au-delà de la communication : ça touche au pouvoir transformateur de la culture, a souligné Corinne Estrada, fondatrice de Communicating the Arts. Musées, théâtres et festivals ne sont pas seulement des lieux où l'on présente l'art; ce sont des espaces où l'empathie, la résilience et la compréhension prennent forme. »

Le Canada offre un contexte particulièrement riche pour cette réflexion. Caractérisé par une grande diversité culturelle et façonné par les héritages autochtones et les mouvements migratoires à l'échelle planétaire, le pays constitue un véritable laboratoire vivant où différentes perspectives se rencontrent, s'influencent et donnent naissance à de nouveaux récits culturels. À bien des égards, le Canada agit comme l'arrière-scène du dialogue interculturel : un lieu où des personnes de divers horizons collaborent, apprennent les unes des autres et construisent des futurs communs. Ce congrès mettra en lumière la manière dont les arts et la culture peuvent relier les communautés au-delà des frontières, des générations et des identités, et inspirer de nouvelles façons de penser, et ce, partout dans le monde.

Ce sera la troisième fois que le congrès sera présenté au Canada, après les éditions de 2016, à Québec, et de 2018, à Montréal. Cela illustre le rôle essentiel du pays dans la valorisation de l'identité culturelle et l'innovation professionnelle dans le secteur des arts et de la culture.

Rendez-vous dans la région d'Ottawa-Gatineau du 13 au 16 octobre prochain pour contribuer à façonner un avenir où les arts et la culture continuent de rassembler, d'inspirer et de construire la confiance entre les gens et les communautés. Vous trouverez plus de renseignements sur la page de CTA Ottawa 2026 - Communicating The Arts - Global Arts Conference (en anglais seulement).

Inscrivez-vous dès maintenant et contribuez activement à imaginer l'avenir ensemble !

À propos du Musée canadien de l'histoire



Situé sur les rives de la rivière des Outaouais à Gatineau, au Québec, le Musée canadien de l'histoire attire plus de 1,2 million de personnes chaque année. Le rôle principal du Musée est d'accroitre la connaissance, la compréhension et le degré d'appréciation de la population à l'égard d'évènements, d'expériences, de personnalités et d'objets qui incarnent l'histoire et l'identité canadiennes, tout en la sensibilisant à l'histoire du monde et aux autres cultures.

SOURCE Musée canadien de l'histoire

Renseignements - Médias : Stéphanie Verner, Musée canadien de l'histoire, [email protected]; Davide Mura, Communicating the Arts, [email protected]