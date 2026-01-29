TORONTO, le 29 janv. 2026 /CNW/ - Selon une étude commanditée par Global X Investments Canada Inc. (« Global X »), les Canadiens se tournent de plus en plus vers les créateurs de contenu financier pour obtenir de l'information, de l'éducation et une validation alors qu'ils doivent prendre des décisions financières personnelles.

Le sondage mené auprès des investisseurs canadiens met en lumière le rôle croissant des créateurs de contenu financier qui sont actifs sur les plateformes de médias sociaux, souvent appelés « finfluenceurs » dans l'ensemble de l'écosystème financier, en particulier auprès des jeunes générations, tout en soulignant l'importance de la confiance, de la transparence et de la communication responsable. L'étude réalisée en août 2025 par Research + Knowledge = Insights (« RKI »), une entreprise de recherche personnalisée possédant une vaste expérience sur le marché des services financiers, et a été menée auprès de 306 Canadiens ayant un minimum de 10 000 $ d'actifs à investir (les « participants »).

Sept participants sur dix consomment maintenant du contenu de créateurs financiers, dont l'utilisation est la plus élevée parmi les participants de la génération Z (définis comme les participants âgés de 18 à 29 ans) et les millénariaux (définis comme les participants âgés de 30 à 44 ans). Mais surtout, cet engagement n'est pas passif. Près de neuf lecteurs sur dix déclarent avoir pris au moins une mesure après avoir consommé du contenu d'un finfluenceur, allant de l'augmentation de l'épargne à l'ajustement des stratégies de placement en passant par des conversations plus approfondies avec des conseillers financiers.

« Les créateurs financiers redéfinissent la façon dont les Canadiens se renseignent sur l'argent et l'investissement », a déclaré Stephanie Wolfe, vice-présidente directrice et chef du marketing à Global X. « Cette étude montre que les finfluenceurs ne remplacent pas les conseillers ou les institutions traditionnelles, mais qu'ils les complètent de plus en plus en aidant les investisseurs à se sentir mieux informés, plus confiants et mobilisés. »

Les créateurs financiers stimulent les mesures d'investissement et le dialogue avec les conseillers

L'étude révèle que 79 % des participants ont investi au moins une fois en fonction des renseignements fournis par les créateurs de contenu financier, ce qui suggère que les créateurs de contenu financier peuvent jouer un rôle important dans la stimulation des investissements.

L'influence des créateurs va également bien au-delà des transactions. Parmi les participants qui consultent un conseiller financier, 95 % affirment être à l'aise de discuter de contenu sur les créateurs de contenu financier avec leur conseiller, et 81 % déclarent que ce contenu a changé leur relation avec le conseiller, souvent en les aidant à poser de meilleures questions et en participant plus activement aux conversations sur la planification financière.

Ces résultats suggèrent que les créateurs de produits financiers jouent un rôle important dans la littératie financière et l'engagement des investisseurs, en particulier pour ceux qui en sont aux premières étapes de leur parcours de placement.

Fossés générationnels

L'étude montre des différences générationnelles claires dans la façon dont les Canadiens utilisent le contenu des créateurs financiers. La génération Z a été la génération la plus mobilisée, 94 % des participants de la génération Z regardant régulièrement le contenu de finfluenceurs en moyenne 4,9 fois par semaine, classant les services bancaires personnels et l'immobilier comme leurs principaux centres d'intérêt.

En revanche, seulement 54 % des baby-boomers interrogés (définis comme les participants âgés de 65 ans et plus) ont indiqué qu'ils consommaient du contenu de finfluenceurs plus de deux fois moins souvent que la cohorte de la génération Z. Les principaux centres d'intérêt des baby-boomers comprennent les nouvelles financières et les conseils fiscaux.

Pour toutes les générations sondées, « investir dans des actions » est un sujet de premier plan, ce qui suggère que les Canadiens en général cherchent à obtenir des conseils sur les placements propres à une entreprise dans le cadre de leur recherche de contenu financier.

Un autre élément qui distingue les générations : la longueur du contenu préférée. Seulement 16 % des baby-boomers ont dit préférer le contenu de moins d'une minute, par rapport à 33 % pour la génération Z, le pourcentage le plus élevé parmi les cohortes sondées. Dans l'ensemble, tous les groupes semblent préférer le contenu de 2 à 5 minutes.

La confiance demeure centrale

Bien que l'engagement soit élevé, la confiance demeure un facteur de différenciation essentiel. L'étude met en lumière un « manque de confiance » clair, bon nombre d'investisseurs classant encore les sources traditionnelles comme les conseillers financiers et les médias grand public comme les médias en lesquels ils ont le plus confiance.

Les investisseurs ont indiqué clairement ce qui renforce la crédibilité des créateurs financiers : des explications claires et simples, des connaissances spécialisées, la transparence à l'égard des risques et l'utilisation de données ou d'études. À l'inverse, la promotion agressive de produits, les promesses irréalistes ou l'apparence d'être motivé principalement par la célébrité ou des gains financiers ont été citées comme les principaux comportements qui brisent la confiance.

« Ces renseignements renforcent le fait que l'influence est synonyme de responsabilité », a ajouté Stephanie Wolfe. « Les créateurs qui mettent l'accent sur l'éducation, le contexte et la transparence sont beaucoup plus susceptibles d'établir un climat de confiance durable avec les investisseurs canadiens. »

La nouvelle ère de l'information financière

Le rôle des finfluenceurs devient plus important au moment où les organismes de réglementation renforcent les attentes à l'égard du contenu financier en ligne. En décembre 2025, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) et l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) ont publié de nouvelles lignes directrices décrivant comment les règles actuelles en matière de valeurs mobilières s'appliquent aux créateurs financiers et aux entreprises qui travaillent avec eux, en mettant l'accent sur la transparence, la divulgation et la protection des investisseurs.

« Des normes claires profitent à tous », a déclaré Rohit Mehta, président et chef de la direction de Global X. « Elles contribuent à protéger les investisseurs tout en soutenant les créateurs responsables qui se concentrent sur l'éducation, l'exactitude et la confiance à long terme. »

Cette nouvelle étude soutient les efforts plus vastes de Global X visant à mieux comprendre le comportement des investisseurs et à soutenir la communication responsable à mesure que le paysage de l'information financière continue d'évoluer. En janvier 2025, Global X a publié les résultats d'un autre sondage auprès des investisseurs qui a révélé que l'appétit pour le risque des investisseurs canadiens avait augmenté.

Les résultats complets de la recherche sont disponibles sur le site Web de Global X ici : https://www.globalx.ca/wp-content/uploads/2026/01/Global-X-Finfluencer-Infographic-EN.pdf

À propos de Global X Investments Canada Inc. (www.GlobalX.ca)

Global X Investments Canada Inc. (« Global X ») est une société de services financiers innovante qui offre une des plus vastes gammes de fonds négociés en bourse au Canada. La gamme de produits offerte par Global X comprend un éventail de solutions largement diversifiées visant à permettre aux investisseurs plus ou moins expérimentés d'atteindre leurs objectifs de placement dans diverses conditions du marché. Au 31 décembre 2025, Global X détient plus de 48 milliards de dollars en actifs sous gestion et 156 FNB négociés sur les principales bourses canadiennes. Global X est une filiale en propriété exclusive du Mirae Asset Financial Group, qui gère plus de 1 000 milliards de dollars d'actifs dans 19 pays et sur des marchés internationaux.

Pour toute demande de renseignements : Veuillez communiquer avec Global X au 1 866 641-5739 (numéro sans frais) ou au 416 933-5745, [email protected]