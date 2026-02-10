TORONTO, le 10 févr. 2026 /CNW/ - Global X Investments Canada Inc. (« Global X » ou le gestionnaire) annonce une réduction permanente des frais de gestion annuels (la « réduction des frais ») du FNB Global X Actif obligations municipales canadiennes (« HMP » ou le « FNB »), à compter d'aujourd'hui.

HMP cherche à offrir aux porteurs de parts un niveau de revenu élevé en investissant principalement dans un portefeuille d'obligations municipales canadiennes libellées en dollars canadiens.

À compter du 10 février 2026, les frais de gestion annuels de HMP passeront en permanence de 0,29 % de la valeur liquidative des parts du FNB, plus les taxes de vente applicables, à 0,25 % de la valeur liquidative des parts du FNB, plus les taxes de vente applicables.

Vous trouverez une description plus détaillée de la réduction des frais associés au HMP dans le tableau ci-dessous :

Nom du FNB Symbole

boursier Exposition

cible Bourse Précédents

frais de

gestion1 Nouveaux frais

de gestion1 en

vigueur le 10

février 2026 FNB Global X Actif

obligations municipales

canadiennes HMP Obligations

municipales

canadiennes Bourse de

Toronto 0,29 % 0,25 %

1 Plus les taxes de vente applicables.

Fiera Capital Corporation (« Fiera »), l'un des plus grands gestionnaires de titres à revenu fixe au Canada, agit en tant que sous-conseiller pour le FNB. Fiera utilise une analyse de crédit indépendante pour sélectionner des émetteurs de titres de qualité à rendement élevé, ainsi qu'une flexibilité de répartition pour gérer stratégiquement le risque lié aux obligations non cotées du portefeuille.

En se concentrant sur les obligations municipales canadiennes qui présentent un profil de risque plus faible que les obligations de sociétés de qualité investissement, HMP offre une exposition à une catégorie d'actif stable et fiable connue pour ses taux de défaillance relativement faibles.

Les objectifs de placement, les stratégies et le nom actuel du HMP, comme ils sont décrits dans leur prospectus, demeurent les mêmes.

À propos de Global X Investments Canada Inc. ( www.GlobalX.ca )

Global X Investments Canada Inc. (« Global X ») est une société de services financiers innovante qui offre une des plus vastes gammes de fonds négociés en bourse au Canada. La gamme de produits offerte par Global X comprend un éventail de solutions largement diversifiées visant à permettre aux investisseurs plus ou moins expérimentés d'atteindre leurs objectifs de placement dans diverses conditions du marché. Au 31 janvier 2026, Global X détient plus de 50 milliards de dollars en actifs sous gestion et 156 FNB négociés sur les principales bourses canadiennes. Global X est une filiale en propriété exclusive du Mirae Asset Financial Group, qui gère plus de 1 000 milliards de dollars d'actifs dans 19 pays et sur des marchés internationaux.

À propos de Fiera Capital Corporation ( www.fieracapital.com )

Fiera Capital Corporation (« Fiera ») est une société indépendante de gestion d'actifs de premier plan dont la présence mondiale est croissante. Fiera offre des solutions multiactifs personnalisées dans les catégories d'actifs des marchés publics et privés à des clients institutionnels, intermédiaires financiers et de gestion privée en Amérique du Nord, en Europe et dans des marchés clés en Asie et au Moyen-Orient. Le vaste savoir-faire de Fiera, sa plateforme de placement diversifiée et son engagement à offrir un service exceptionnel sont au cœur de notre objectif d'être à l'avant-garde de la science de la gestion de placements afin de créer un patrimoine durable pour nos clients. Les actions de Fiera se négocient sous le symbole FSZ à la Bourse de Toronto.

Les placements dans les produits gérés par Global X Investments Canada Inc. (les « fonds Global X ») peuvent entraîner des commissions, des frais de gestion et d'autres frais. Les fonds Global X ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé pourrait ne pas se répéter. Certains fonds Global X utilisent des techniques de placement assorties d'un effet de levier capables d'amplifier les gains et les pertes et d'accroître la volatilité des rendements. Ces produits sont donc exposés à une volatilité plus importante en matière de valeur et peuvent aussi être assujettis aux risques liés aux techniques de placement dynamiques et aux risques de volatilité des cours. Ces risques sont décrits dans leur prospectus respectif. Les fonds du marché monétaire Global X ne sont pas couverts par la Société d'assurance-dépôts du Canada, la Federal Deposit Insurance Corporation ou tout autre organisme public d'assurance-dépôts. Rien ne garantit que le fonds du marché monétaire sera en mesure de maintenir sa valeur liquidative fixe par titre à un montant constant ou que le montant total de votre investissement dans les fonds vous sera retourné. Le rendement passé pourrait ne pas se répéter. Le prospectus renferme des renseignements détaillés importants sur les fonds Global X. Veuillez lire le prospectus correspondant avant de faire un placement.

Certains énoncés peuvent constituer des déclarations prospectives, notamment lorsque l'expression « s'attendre à » et des expressions semblables sont utilisées (y compris des variations grammaticales de celles-ci). Les déclarations prospectives ne constituent pas des faits historiques, mais correspondent plutôt aux attentes actuelles de l'auteur en ce qui a trait à des résultats ou à des événements futurs. Ces déclarations prospectives sont assujetties à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles. Ces facteurs et d'autres devraient être pris attentivement en considération et les lecteurs ne doivent pas se fier indûment à de telles déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont formulées en date des présentes, et les auteurs ne s'engagent pas à mettre à jour toute déclaration prospective contenue aux présentes, que ce soit en raison de renseignements nouveaux, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi applicable l'exige.

Cette communication est destinée à des fins d'information uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de produits de placement (les « Fonds Global X ») gérés par Global X Investments Canada Inc. et n'est pas, et ne doit pas être interprétée comme des conseils d'investissement, fiscaux, juridiques ou comptables ni être citée à cet égard. Le cas échéant, les personnes concernées doivent demander conseil à des professionnels concernant tout investissement en particulier. Les investisseurs doivent consulter leurs conseillers professionnels avant de mettre en œuvre tout changement à leurs stratégies de placement. Ces investissements peuvent ne pas convenir à la situation d'un investisseur.

Global X Investments Canada Inc. (« Global X ») est une filiale en propriété exclusive de Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. (« Mirae Asset »), l'entité coréenne de gestion d'actifs de Mirae Asset Financial Group. Global X est une société régie par les lois du Canada et est le gestionnaire et le gestionnaire de placements des fonds Global X.

