Dans le communiqué AVIS AUX MÉDIAS - Le secrétaire d'État Zerucelli présente les mesures de soutien aux entreprises locales visant à protéger les brasseurs, les distillateurs et les viticulteurs canadiens à Etobicoke, diffusé le 31-Mar-2026 par Employment and Social Development Canada sur le fil de presse CNW, la compagnie avise qu'une erreur s'est glissé. Le secrétaire d'État Zerucelli n'y sera pas présent. La copie complète et corrigée suit :

AVIS AUX MÉDIAS - Le gouvernement du Canada présente les mesures de soutien aux entreprises locales visant à protéger les brasseurs, les distillateurs et les viticulteurs canadiens à Etobicoke

GATINEAU, QC , le 31 mars 2026 /CNW/ - Le député d' Etobicoke--Lakeshore, James Maloney, sera à Etobicoke afin de présenter les nouvelles mesures que prend le gouvernement du Canada pour mieux soutenir les entreprises locales et protéger les emplois. Ces mesures visent à faire baisser les impôts afin d'alléger les coûts pour les producteurs et les Canadiens en général, d'autant plus que le Canada s'apprête à vivre une excellente saison sur les plans sportif et touristique.

L'annonce sera faite au nom du ministre des Finances et du Revenu national, l'honorable François-Philippe Champagne.

Une séance de photos et un point de presse suivront l'annonce.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés.

Date : Le mercredi 1er avril 2026 Heure : 13 h (HNE) Lieu : Etobicoke (Ontario)

Notes pour les médias :

Pour vous inscrire, envoyez un courriel à [email protected] en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse.

en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse. Les détails du lieu de l'événement seront communiqués à l'inscription.

Suivez-nous sur X

Changement: le secrétaire d'État Zerucelli n'y sera pas présent

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements : Liane Kotler, Directrice des communications, Cabinet de la secrétaire d'État (Travail), [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]