/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - La secrétaire parlementaire Church annonce de l'aide pour accroître la sécurité alimentaire à Toronto/

GATINEAU, QC, le 29 juin 2026 /CNW/ - La secrétaire parlementaire des secrétaires d'État pour le Travail, pour l'Enfance et la Jeunesse, et pour les Aînés, et pour la ministre de l'Emploi et des Familles, Leslie Church, au nom du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Heath MacDonald, soulignera le lancement de la Stratégie nationale de sécurité alimentaire pour renforcer l'organisation alimentaire à Toronto.

Une séance de photos et un point de presse suivront l'annonce.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés.

Date : Le mardi 30 juin 2026



Heure : 14 h (HAE)



Lieu : The Stop à Wychwood Barns

601, rue Christie Street

Toronto (Ontario)

Notes pour les médias :

Pour vous inscrire, envoyez un courriel à [email protected] en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse.

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SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements : Jennifer Kozelj, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]